Ιστορία έγραψε ο Νταβίντ Γκοφέν. Ο κορυφαίος Βέλγος τενίστας ήταν ο πρώτος που ζήτησε τη χρήση του VAR στο Tour.

Ήταν στον αγώνα Βέλγιο-Μολδαβία στο ATP Cup της Αυστραλίας.

O Γκοφέν έπαιζε με τον Ράντου Άλμποτ και ζήτησε τη χρήση του VAR για να foot fault. Το VAR όμως δεν τον δικαίωσε.

Θυμίζουμε ότι πειραματικά το VAR χρησιμοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο Μιλάνο και στο Next Gen Finals.

Για την ιστορία οι Βέλγοι κέρδισαν με 3-0 τους Μολδαβούς.

This is an #ATPCup first!@David__Goffin tests out the foot fault VR (video review) in #Sydney. Agree to disagree pic.twitter.com/o81FrtsqAr

