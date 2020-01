Μετά από τον Καναδά ο οποίος κέρδισε και τα τρία παιχνίδια απέναντι στην νεανική Ελλάδα και η Αυστραλία έφτασε στο 3-0 κόντρα στην Γερμανία στο ATP Cup.

Στον όμιλο της Ελλάδας του οποίου τα παιχνίδια διεξάγονται στο Μπρισμπέιν η Αυστραλία με πρωταγωνιστή τον Άλεξ Ντε Μινόρ έφτασε σε μια τεράστια νίκη.

Ο νεαρός τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-7 (3), 2-6 το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης Αλεξάντερ Ζβέρεφ και "σφράγισε" τη νίκη της Αυστραλίας. Είχε προηγηθεί ο αγώνας του Κύργιου με τον Στρουφ τον οποίον ο Νικ κέρδισε με 6-4, 7-6 (4).

Οι Αυστραλοί κέρδισαν με 2-0 σετ και στο διπλό!

