Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας μπορεί κατά περιόδους ν' απασχολεί για τον ατίθασο χαρακτήρα του που δεν μπαίνει σε καλούπια, όμως, αυτή τη φορά βρίσκεται στο επίκεντρο για κάτι πολύ θετικό και ανθρώπινο...

Όπως ανακοίνωσε στα social media, «θα δωρίζω στους πληγέντες 200 δολάρια για κάθε άσο που θα πετυχαίνω σε κάθε ματς σε κάθε event που θα παίζω αυτό το καλοκαίρι»!

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020