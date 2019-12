Εντάξει, ότι είναι πολύ καλός τενίστας το ξέρει όλος ο κόσμος.

Στο Άμπου Ντάμπι νίκησε τον Τζόκοβιτς και το Σάββατο θα παίξει στον τελικό με τον Ναδάλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν φτάσει όμως στον θρίαμβο επί του Σέρβου αλλά και στον τελικό με τον Ισπανό δοκίμασε τις δυνάμεις του στη μαγειρική.

Πέρασε δοκιμασία και πέτυχε...

Who knew tennis star @StefTsitsipas also had incredible cooking skills? Did you catch his live cooking session with the @RixosSaadiyat chef? pic.twitter.com/LR0mDnFOBP

— MWTC (@MubadalaWTC) December 20, 2019