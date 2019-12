Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Σαράποβα μαζί στο Άμπου Ντάμπι (pics-vid)

Στο Mubadala World Tennis Championship, το τουρνουά επίδειξης του Άμπου Ντάμπι που ξεκίνησε την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να δουν τρια τεράστια ονόματα του αθλήματος.

Εκεί είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Μαρία Σαράποβα. Όλοι τους με δεκάδες τίτλους που ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι για προετοιμασία αλλά και για τα δολάρια του τουρνουά.

Οι τρεις αστέρες βρέθηκαν στην παραλία για να ... παίξουν για τις ανάγκες του τουρνουά και το χάρηκαν.

Στο τουρνουά κλήθηκε για πρώτη φορά φέτος και ο νικητής του ATP Finals Στέφανος Τσιτσιπάς.

