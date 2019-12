Η Σερένα... κερδίζει τον Μάικ Τάισον (pics-vid)

Σε τρομερή κατάσταση είναι η Σερένα Ουίλιαμς. Τελείωσε τις διακοπές της και είναι εδώ και ημέρες στην αγαπημένη της Φλόριντα και στο καμπ του Μουράτογλου.

Εκεί δίνει αγώνες, προπονείται μαζί με την Κόκο Γκάουφ, χορεύει με τα τραγούδια της Μπιγιονσέ και τραγουδάει...

Τελευταία συνάντησε τον ζωντανό Θρύλο του μποξ, τον Μάικ Τάισον και αποφάσισε να... χτυπηθεί μαζί του.

Στο τέλος κέρδισε η Σερένα όπως δείχνει και η φωτογραφία.

Yes, it really happened.

Yes, Serena really won. pic.twitter.com/DMw4vi50gi

— Mouratoglou Tennis Academy (@MouratoglouAcad) December 19, 2019