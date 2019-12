Φέντερερ: Συνάντησε θαυμάστρια του ηλικίας 107 ετών (vid)

To όνομα της είναι Ντοροθέα Γουίσπερ και έχει γεννηθεί το 1912.

Είναι φαν του τένις και του Ρότζερ Φέντερερ και μάλλον είναι η γηραιότερη θαυμάστρια του Ελβετού.

Είχε την... τύχη να τον συναντήσει στην πρόσφατη περιοδεία του στη Λατινική Αμερική και τη συνάντηση απαθανάτισε η κάμερα του ESPN, του καναλιού που δημιούργησε το ντοκιμαντέρ "Roger Federer: Everywhere is Home".

Κατά την διάρκεια της συνάντησης του η γηραία κυρία είπε στον Φέντερερ: "Έχω δει όλους τους αγώνες σου! Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόγραμμα όταν παίζεις, τα σβήνω όλα για να σε δω.

Είναι λίγο διαφορετικός από τις φωτογραφίες. Δείχνει πιο νέος από κοντά. Όλοι λένε πως πρέπει να σταματήσει και πως είναι πολύ μεγάλος, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι γελοίο. Δεν έχουν ιδέα τι είναι μεγάλο και τι μικρό."

This moment between @rogerfederer and a 107-year-old fan is everything pic.twitter.com/0CM2crfina

— ESPN (@espn) December 17, 2019