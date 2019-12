Τζόκοβιτς: Εμποδιστής για χρυσό μετάλλιο στο Luis II (vid)

Την προετοιμασία του στο Μονακό και στο Luis II συνεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι όπου την Παρασκευή θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Μονφίς αλλά έως τότε... θριαμβεύει και στα εμπόδια.

Η προετοιμασία του στο Μονακό είχε και εμπόδια και ο "Νόλε" με άνεση πηδά έξι εμπόδια στη σειρά χωρίς να πέσει κάποιο!

Μάλιστα το έβγαλε και video για να μας δείξει την κλάση του και στο στίβο!

You've all heard of Novak Djokovic, the tennis player.

But how about Novak Djokovic, the hurdler?

@DjokerNole pic.twitter.com/ViDytxQcuU

