Σκιαβόνε: Κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο η νικήτρια του Roland Garros 2010 (vid)

Την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της έδωσε μέσα στο 2019 η Φρανσέσκα Σκιαβόνε.

Η Ιταλίδα που το 2010 είχε κερδίσει το Roland Garros αποκάλυψε με video που ανέρτησε στα social media ότι έχει "χτυπηθεί" από καρκίνο και πάλεψε για να ... κερδίσει.

Η Σκιαβόνε είναι γεννημένη το 1980 στο Μιλάνο και στην καριέρα της έφτασε έως το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ κέρδισε και 7 τίτλους.

Την είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα όπου είχε παίξει στα προημιτελικά και είχε αποκλειστεί από την Μίσκινα.

Με την εθνική ομάδα της Ιταλίας κέρδισε το Fed Cup το 2006, το 2009 και το 2010. Στην καριέρα της έχει δώσει μεγάλες μάχες αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη.

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά την σιωπή μου από τα κοινωνικά δίκτυα και τον κόσμο θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μου συνέβη. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα χημειοθεραπείες. Πάλεψα και τώρα αναπνέω και πάλι. Κέρδισα αυτή τη μάχη. Και τώρα επιστρέφω στη δράση», είπε η Σκιαβόνε.

Η Σκιαβόνε επέστρεψε στα social media για πρώτη φορά μετά από τις 26 Ιουνίου. Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν από 7 μήνες αλλά είναι έτοιμη να επιστρέψει ως προπονήτρια στη δράση.

