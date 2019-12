Το... καλοκαίρι τενίστας και το χειμώνα παίκτης του ice hockey (pic)

Είναι ένας από τους πιο έμπειρους τενίστες στο Tour.

Γεννημένος στην Ιταλία το 1984 έχει... φάει με το κουτάλι μεγάλες διοργανώσεις και έχει 3 τίτλους καριέρας με τελευταίο το 2012.

Ο Αντρέας Σέπι που στην αρχή του 2019 είχε παίξει και με τον Τσιτσιπά στο Σίδνεϊ και τον είχε κερδίσει στα προημιτελικά είναι στις ΗΠΑ διακοπές και αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ice hockey.

Οι Colorado Avalanche τον έντυσαν με την στολή τους και εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για προπόνηση.

Δύσκολο άθλημα αλλά τα πήγε καλά...

Andreas Seppi having fun on the ice during the off-season @Avalanche pic.twitter.com/vVPmBQUUdD

— ATP Tour (@atptour) December 13, 2019