Το Australian Open θα είναι το τελευταίο τουρνουά που θα παίξει η Καρολίν Βοζνιάκι αλλά δεν θα δώσει στη Μελβούρνη τον τελευταίο της αγώνα.

Όπως ανακοινώθηκε 4 μήνες μετά θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη αγώνας ανάμεσα στην Σερένα Ουίλιαμς και την Καρολίν Βοζνιάκι που θα είναι και το τελευταίο της... αντίο.

Οι δυο τενίστριες είναι πολύ καλές φίλες και η Αμερικανίδα έχει παντρέψει και την τενίστρια από τη Δανία.

Δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί καλύτερο φινάλα η Βοζνιάκι αφού θα παίξει με μια από τις καλύτερες παίκτριες όλων των εποχών και μάλιστα στην πατρίδα της.

My final match, May 18th, 2020 in Royal Arena in Copenhagen! Playing against my dear friend @serenawilliams. For tickets, link in my bio! pic.twitter.com/Ug6CvWdpvO

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 11, 2019