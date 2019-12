Τσιτσιπάς: Ξεκίνησε την προετοιμασία του στο Ντουμπάι (vid)

Σε λίγες ημέρες θα συμμετάσχει μαζί με τους Ναδάλ, Τζόκοβιτς στο φημισμένο τουρνουά του Άμπου Ντάμπι και μετά από τις διακοπές έφτασε η ώρα για προπόνηση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο Ντουμπάι και μαζί με την ομάδα του Πατρίκ Μουράτογλου ξεκίνησε την προετοιμασία του από το γυμναστήριο.

Στις 19/12 θα παίξει με τον Γκαέλ Μονφίς στην πρεμιέρα του Mubadala World Tennis Championship ενώ εάν κερδίσει τον Γάλλο θα παίξει στις 20/12 με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Δίπλα στον Στέφανο είναι και ο πατέρας του και προπονητής του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος ταξίδεψε την Τρίτη από την Αθήνα για το Ντουμπάι.

