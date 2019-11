Τσιτσιπάς: Υποψήφιος για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη του 2019 (pic)

Υποψήφιος για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο 2019 είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η ATP ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες και σ' αυτή την κατηγορία που θα ψηφίσει ο κόσμος μέσα στον Δεκέμβριο του 2019 είναι 4.

Μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Ματέο Μπερετίνι αλλά και ο Φελίξ Αλιασίμ.

Ο Έλληνας τενίστας τελείωσε το 2018 εκτός top-10 και το 2019 στο No6 ενώ ήταν μια εβδομάδα στο Νο5, κέρδισε το ATP Finals και άλλους 2 τίτλους σε Εστορίλ και Μασσαλία ενώ έφτασε στα ημιτελικά του Australian Open.

Μεγάλος του αντίπαλος είναι ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος έφτασε στο Νο4 και έκλεισε στο Νο5, έπαιξε στον τελικό του US Open, κέρδισε τα Masters σε Σινσινάτι και Σανγκάη ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά στο ATP Finals. Παράλληλα ήταν 1ος σε νίκες αφού είχε 59 μέσα στο 2019.

O Ιταλός Ματέο Μπερετίνι εισήλθε και αυτός για πρώτη φορά στο top-10, έπαιξε για πρώτη φορά σε ημιτελικό Grand Slam και ήταν για πρώτη φορά στο ATP Finals. Μέσα στο 2019 κέρδισε 2 τίτλους.

Τέλος ο Καναδός Αλιασίμ βρέθηκε στο top-20 αλλά δεν κέρδισε τίτλο μέσα στη χρονιά.

Most Improved Player of the Year Nominees:

Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas#ATPAwards pic.twitter.com/ulDQjO3EOl

— ATP Tour (@atptour) November 26, 2019