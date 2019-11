Με τεράστια ψυχικά αποθέματα ο Μπαουτίστα Αγκούτ λίγα 24ωρα μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του επέστρεψε στη Μαδρίτη για να παίξει στον τελικό του Davis Cup και να δώσει προβάδισμα στην Ισπανία!

Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας κέρδισε με 7-6 (3), 6-3 τον Καναδό Φελίξ Αλιασίμ και έκανε το 1-0 στον τελικό!

Πλέον είναι η ώρα του Ράφα Ναδάλ ο οποίος θα παίξει με τον Ντενίς Σαποβάλοφ!

Ο μεγάλος τελικός του Καναδά με την Ισπανία είναι live στο Cosmote Sport 6!

First point to @BautistaAgut hangs tough against Auger-Aliassime 7-6(3) 6-3

How the Caja Magica crowd responded to that set point...#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/cknvslNUlu

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 24, 2019