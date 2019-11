Davis Cup: Ο Ναδάλ έστειλε την Ισπανία στον τελικό! (vids)

Το νέο Davis Cup με την "σφραγίδα" του Πικέ αλλά και με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Σακίρα, που θα τραγουδήσει στην τελευταία ημέρα, φτάνει την Κυριακή στο τέλος του.

Αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης θα είναι η "οικοδέσποινα" Ισπανία και ο Καναδάς.

Η ομάδα της Βορείου Αμερικής εξασφάλισε νωρίτερα την θέση της κερδίζοντας με 2-1 τη Ρωσία ενώ σειρά πήρε η Ισπανία του Ναδάλ, ο οποίος μετράει ένα σερί 27 νικών στο τουρνουά.

Στον 1ο αγώνα της ημιτελικής σειράς ο Έντμουντ, γνωστός και από τα παιχνίδια του με τον Τσιτσιπά, κέρδισε με 6-3, 7-6 (3) τον Φελισιάνο Λόπεζ για να κάνει το 1-0 για τους Βρετανούς.

Ο Ράφα κέρδισε με 6-4, 6-0 τον Νταν Έβανς για να ισοφαρίσει σε 1-1!

Στο διπλό που έκρινε και την πρόκριση ο Ναδάλ με τον Λόπεζ επικράτησαν με 7-6 (3), 7-6 (8) τον Τ. Μάρεϊ/ Σκούπσκι και τα κατάφεραν.

Ο τελικός αρχίζει την Κυριακή στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 7. Στην Μαδρίτη έχει επιστρέψει και ο Μπαουτίστα Αγκούτ ο οποίος έχασε τους αγώνες αφού πέθανε αιφνίδια ο πατέρας του με τον Ναδάλ να του αφιερώνει τις νίκες!

To Davis Cup που ξεκίνησε το 1900 και στον πρώτο τελικό οι ΗΠΑ κέρδισαν με 3-0 τους Βρετανούς στη Βοστώνη, είναι υπόθεση των ΗΠΑ που έχουν 32 τίτλους.

Οι Ισπανοί έχουν 5 με τελευταίο εκείνον του 2011 και τους άλλους το 2000, το 2004, το 2008 και το 2009 ενώ είχαν και τον χαμένο τελικό από τους Τσέχους το 2012 αλλά και το 2003 από τους Αυστραλούς.

Οι Καναδοί θα παίξουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό!

Το 2018 τον τίτλο κέρδισαν οι Κροάτες που δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του Σέρβου Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος αποκλείστηκε φέτος στα προημιτελικά από τη Ρωσία.

Το Davis Cup ξεκίνησε από τον Ντουάιτ Ντέιβις ο οποίος ... έδρασε μαζί με τρεις συμφοιτητές του μέλη της ομάδας τένις του Χάρβαρντ.

Στην εποχή ο Ράφα Ναδάλ έχει κερδίσει 4 φορές το Davis Cup και δύσκολα θα του ξεφύγει την Κυριακή το 5ο!

“This competition is dramatic and with this new format even more. We are super, super happy, (it) has been an amazing and unforgettable evening for all of us"

