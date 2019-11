Τσιτσιπάς: Η αγκαλιά της μαμάς και το πάρτι με την ομάδα (vids)

Ο Στέφανος είναι ο πρωταγωνιστής αλλά ο πατέρας του και προπονητής του Απόστολος με την μητέρα του και παλιά τενίστρια Τζούλια είναι οι αφανείς ήρωες κάθε τίτλου, κάθε επιτυχίας.

Η οικογένεια Τσιτσιπά είναι πολυμελής και δεμένη και όλοι μαζί στηρίζουν τον Στέφανο για να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα.

Ο πατέρας του τα παράτησε όλα και χρεώθηκε για να τον στηρίξει και είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του.

Η μητέρα του είναι πιο "αυστηρή" αλλά είναι πάντα δίκαιη και δίνει τις πιο σωστές συμβουλές στον γιο της.

Όλοι μαζί ως μια δεμένη οικογένεια μαζί με το υπόλοιπο τιμ πανηγύρισαν τον θρίαμβο στο Λονδίνο.

Celebrating with those who matter the most @StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/3CinBMbQaj

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019