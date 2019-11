Σε λίγες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εισέλθει στην αρένα O2 στο Λονδίνο με στόχο να κερδίσει τον τίτλο στο ATP Finals.

Αντίπαλος του στις 20:00 (Cosmote Sport 6) στον τελικό θα είναι ο Ντομινίκ Τιμ, με τον οποίο έχουν παίξει 6 φορές και ο Αυστριακός έχει 4 νίκες.

Ο Έλληνας τενίστας έχει φτάσει στην O2 του Λονδίνου, προπονήθηκε και είναι έτοιμος για την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Φυσικά στο O2 είναι και ο Ντομινίκ Τιμ και τελείωσε την προπόνηση του.

Bidding to become the first Austrian to win the Nitto ATP Finals @ThiemDomi | #NittoATPFinals pic.twitter.com/kJ7bY2G7dP

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019