Τιμ - Ζβέρεφ 2-0: Με το «σπαθί» του στον τελικό ο Αυστριακός! (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντομινίκ Τιμ προκρίθηκε στον τελικό του ATP Finals κερδίζοντας στον ημιτελικό με 7-5, 6-3 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο O2 του Λονδίνου.

O Αυστριακός μετά από τους δυο τελικούς σε Roland Garros θα δοκιμάσει την τύχη του και στο Λονδίνο σε ATP Finals απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά την Κυριακή στις 20:00 (Cosmote Sport 6).

Για να αποκλείσει τον περσινό νικητή ο Τιμ χρειάστηκε 1.34΄

Έφτανε το μπρέικ...

Στο 1ο σετ, ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε τάι μπρέικ στο 3ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει ο Τιμ για να προηγηθεί με 2-1.

Το ίδιο έργο θα έχουμε και στο 5ο γκέιμ όπου ο Αυστριακός θα σβήσει ξανά μπρέικ ποιντ και θα φτάσει στο 3-2.

Το 5-4 είναι για τον Τιμ που θα ισοφαριστεί σε 5-5 παρά τη μεγάλη του προσπάθεια να φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά θα τα καταφέρει στο 12ο γκέιμ και θα κερδίσει με μπρέικ το σετ.

Ανυπόμονος Αυστριακός...

Στο 2ο σετ με καλό σερβίς ο Τιμ θα φτάσει στο 3-2. Στο 6ο γκέιμ ο Ζβέρεφ θα σβήσει 2 μπρέικ ποιντ αλλά δεν θα τα καταφέρει και με το 3ο και ο Ντομινίκ θα κάνει το μπρέικ και το 4-2.

Στο 7ο είναι η σειρά του Αυστριακού να σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 5-2, ο Γερμανος θα μειώσει σε 5-3 αλλά θα ηττηθεί με 6-3 και δεν θα φτάσει για 2η σερί χρονιά στον τελικό.

DOMI DOWNS THE DEFENDING CHAMP

The moment @ThiemDomi beat Zverev to set up a #NittoATPFinals title showdown with Tsitsipas in London! pic.twitter.com/j5OQsReZSw

