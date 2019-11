Για 5η φορά στην καριέρα του στο Νο1 ο Ράφα Ναδάλ! (vids)

Η νίκη του Φέντερερ επί του Τζόκοβιτς του έδωσε το Νο1 του 2019 χωρίς καν να έχει ολοκληρώσει τους αγώνες τους στον όμιλο του ATP Finals.

Ο Ράφα Ναδάλ είναι για 5η φορά στο Νο1 στο τέλος της χρονιάς.

Τα κατάφερε το 2008, το 2010, το 2013, το 2017 και το κάνει και το 2019 σε μια χρονιά που ήταν για σχεδόν 11 μήνες στο Νο2 αλλά τα κατάφερε.

Εάν εξαιρέσει κανείς το 2008, ο Ισπανός είναι στο Νο1 όποτε κερδίζει το US Open, κάτι που έκανε για 4η φορά το 2019.

Ο Τζόκοβιτς ήταν στο Νο1 από τις 5/11/2018 έως τις 3/11/2019 αλλά στις 4/11/2019 ο Ναδάλ επέστρεψε για να μείνει στο Νο1.

Σ' αυτό βοήθησε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος κέρδισε τον Τζόκοβιτς στη Σανγκάη και του στέρησε την ευκαιρία να υπερασιστεί τους βαθμούς που κέρδισε το 2018 όταν ήταν νικητής στην Κίνα.

Ο Ράφα Ναδάλ ισοφαρίζει τον Φέντερερ, τον Τζόκοβιτς και τον Κόνορς που έχουν αναδειχθεί 5 φορές Νο1 και όλοι τους είναι πίσω από τον Πιτ Σάμπρας που έχει 6 πρωτιές.

HIGH FIVE

For the 5th time, @RafaelNadal will finish the year as No.1 pic.twitter.com/J2qplSlYdp

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019