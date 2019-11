Στην κορυφή του κόσμου για το 2019 οι Καμπάλ-Φαράχ (vid)

Οι Κολομβιανοί Σεμπάστιαν Καμπάλ και Ρόμπερτ Φαράχ είναι το χρυσό δίδυμο του παγκόσμιου τένις για το 2019.

Με τις εμφανίσεις τους στο ATP Finals του Λονδίνου κέρδισαν το τιμητικό Νο1 για το 2019 και βραβεύτηκαν από την ATP.

Οι δυο Κολομβιανοί μέσα στη χρονιά κατέκτησαν το Wimbledon και το US Open! Για πρώτη φορά στην καριέρα τους κέρδισαν τίτλο σε Grand Slam ενώ συνολικά σταμάτησαν στους 5 που είναι επίσης ρεκόρ καριέρας.

Από την άλλη ίσως το σπουδαιότερο δίδυμο όλων των εποχών στο τένις οι Αμερικανοί Μπομπ και Μάικ Μπράιαν ανακοίνωσαν ότι το 2020 και στο US Open θα ολοκληρώσουν την τεράστια καριέρα τους!

Colombian Power

The Year-End No. 1 doubles team for 2019:@juanscabal & @RobertFarah_ pic.twitter.com/m4KGJJYvlm

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019