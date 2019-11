Ζβέρεφ για το κινητό στο ματς με Τσιτσιπά: «Ήταν... μπουκάλι με νερό» (pic & vid)

Ο Ζβέρεφ ηττήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Nitto ATP με 6-3,6-2.

Ο Έλληνας τενίστας έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις του μέσα στα courts. Το ίδιο κι ο Ζβέρεφ, μόνο που εκείνος απασχολεί για άλλο λόγο.

Συγκεκριμένα, βγήκαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν να πιάνει το κινητό του μέσα στην τσάντα του. Φυσικά, η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια αγώνα απαγορεύεται για να αποφευχθεί ο προκαθορισμός αποτελεσμάτων σε έναν αγώνα.

Ο Ζβέρεφ απάντησε για τα όσα λέγοντας, δίνοντας τη δική του εκδοχή:

«Δεν ξέρω τι είδαν αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα τηλέφωνο. Το κινητό μου ήταν στα αποδυτήρια. Πάντα το αφήνω εκεί».

Όταν ρωτήθηκε για το τι πίεσε μέσα στην τσάντα απάντησε:

«Ενα μπουκάλι νερό; Ένα άδειο μπουκάλι νερό ίσως;».

Tennis Channel catches Zverev apparently using his phone during last changeover, nice spot. Very much against the rules.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 13, 2019