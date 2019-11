Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του ATP Finals του Λονδίνου αλλά όχι και την 1η θέση στον όμιλο.

Στην τελευταία ημέρα του ομίλου "Αντρέ Άγκασι" θα παίξει με τον Ναδάλ και απλά εάν τον κερδίσει θα είναι 1ος!

Θα είναι ακόμη πρώτος εάν χάσει αλλά κερδίσει ο Ζβέρεφ τον Μεντβέντεφ. Θα είναι 2ος εάν χάσει από τον Ναδάλ και εάν κερδίσει ο Μεντβέντεφ.

Αν είναι 1ος θα παίξει το Σάββατο με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Φέντερερ και εάν είναι 2ος με τον Τιμ.

Δείτε όλα τα σενάρια του ομίλου:

All to play for

Group Andre Agassi's semi-final scenarios for the last two spots. #NittoATPFinals pic.twitter.com/cdWzqXuWmo

