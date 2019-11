Ο 33χρονος θρύλος έγινε έξαλλος με τον Ουμπάλντο Σκαναγκάτα με αφορμή την ερώτηση για την απόδοσή του στον αγώνα με τον Ζβέρεφ και το γάμο του.

Αφού τον ρώτησε αν μιλάει σοβαρά, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του και ζήτησε να γίνουν οι επόμενες ερωτήσεις στα ισπανικά, διότι αυτά είναι «μ...ς»!

Some fair play from Rafa here. pic.twitter.com/rnYXrlBEPn

— José Morgado (@josemorgado) November 12, 2019