Μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι που κράτησε 2.47' ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε με 7-6 (5), 3-6, 6-7(5) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Λονδίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ο σπουδαίος Αυστριακός μετά από τον Φέντερερ την Κυριακή κέρδισε και τον Τζόκοβιτς την Τρίτη και με 2 νίκες είναι ο επικεφαλής στον όμιλο του και το απόλυτο αφεντικό. Αντίθετα ο Σέρβος έμεινε στη μια νίκη και θα παλέψει για την πρόκριση την Παρασκευή απέναντι στον Φέντερερ.

Ο Τιμ έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητή Τζόκοβιτς. Στο 3ο σετ ο "Νόλε" έχανε με 3-1 αλλά προηγήθηκε με 4-3! Εν συνεχεία ο Σέρβος βρέθηκε πίσω στο σκορ με μπρέικ (6-5) αλλά με μπρέικ ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί θα φτάσει στο 4-1 αλλά ο αντίπαλος του θα ισοφαρίσει και θα προηγηθεί με 6-4. Ο Τιμ χαραμίζει το πρώτο ματς πόιντ αλλά θα κερδίσει το παιχνίδι με το δεύτερο.

Ο Τιμ είναι ο πρώτος Αυστριακός στην ιστορία που θα παίξει σε ημιτελικό ATP Finals ενώ προηγουμένως, την Πέμπτη θ' αντιμετωπίσει τον Μπερετίνι.

Οι άσοι ήταν 9-6 για τον Τζόκοβιτς, οι winners 51-27 για τον Τιμ και τα αβίαστα λάθη 44-21 με τα περισσότερα για τον νικητή!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί 3-1 με μπρέικ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Τιμ θα το πάρει πίσω και θα μειώσει με μπρέικ σε 3-2.

Ο Τιμ "σβήνει" 3 μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς στο 6ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Το 4-3 είναι για τον Τζόκοβιτς και το 5-4 αλλά ο Τιμ με δυσκολία θα μείνει στο παιχνίδι και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με το σερβίς τους κερδίζουν τα επόμενα γκέιμ και θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 4-2 και 5-3 και ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά θα χάσει το σετ με 7-6 (5) σε κάτι παραπάνω από 1 ώρα!

Σαν... άνεμος ο Τιμ!

Στο 2ο σετ ο Τιμ αρχίζει εξαιρετικά με μπρέικ στο 2ο γκέιμ και θα φτάσει στο 3-0! Θα μειώσει σε 3-1 με άσο ο Τζόκοβιτς αλλά ο Τιμ θα πατήσει... γκάζι για το 5-2 και θα κερδίσει με 6-3.

Φοβερή εμφάνιση από τον Αυστριακό στο 2ο σετ.

Σπουδαίοι παίκτες, ένας νικητής

Με μπρέικ θ' ανοίξει και το 3ο σετ ο Τιμ (1-0). Στο 2ο γκέιμ ο Αυστριακός θα "σβήσει" 3 μπρέικ πόιντ του "Νόλε" και θα φτάσει στο 2-0!

Ο Τζόκοβιτς θα μειώσει σε 2-1 και σε 3-2 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3! Ο "Νόλε" από εις βάρος του 3-1 κερδίζει με 4-3!

Με καλό σερβίς θα ισοφαρίσει σε 4-4 και ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 5-4. Ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-5!

Με μπρέικ και με απίστευτη ψυχραιμία ο "Νόλε" θα ισοφαρίσει σε 6-6 και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Σέρβος θα προηγηθεί με 4-1 αλλά ο Τιμ θα φέρει το παιχίδι στα ίσια (4-4). Ο Τιμ θα φτάσει στο 6-4, θα χάσει το ένα ματς πόιντ αλλά θα κερδίσει με 7-5.

JA DOMI JA! The first Austrian player ever to make the #NittoATPFinals last four... @ThiemDomi pic.twitter.com/nj1QbsAr30 — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019