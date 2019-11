Την πρώτη του νίκη στο ATP Finals στην 17η συμμετοχή του στο τουρνουά πέτυχε το απόγευμα της Τρίτης ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός με τους περισσότερους (6) τίτλους στο τουρνουά κέρδισε στη 2η ημέρα του ομίλου του με 7-6 (2), 6-3 τον Ματέο Μπερετίνι και θα παίξει την πρόκριση την Πέμπτη στον 3ο και τελευταίο αγώνα του μ' αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.18. Ο Φέντερερ είχε 9-7 άσους, 17-29 αβίαστα λάθη, 25-23 winners. Έφτασε σε 2/4 μπρέικ ενώ ο αντίπαλος του είχε 0/3 μπρέικ ποιντ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ και οι δυο κράτησαν το σερβίς τους για να φτάσουμε έως το 12ο γκέιμ. Εκεί ο Φέντερερ είχε το πρώτο μπρέικ ποιντ του αγώνα και συνάμα και σετ πόιντ αλλά ο Μπερετίνι το έσβησε για να οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ελβετός με 7-2 δεν άφησε περιθώρια στον Ιταλό και προηγήθηκε με 1-0 σετ.

Το 2ο αρχίζει με μπρέικ του Φέντερερ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0. Ο Μπερετίνι θα κερδίσει το 3ο γκέιμ και το 5ο γκέιμ και θα μειώσει σε 3-2.

O Ιταλός θα μειώσει εκ νέου σε 4-3. Το 8ο γκέιμ ήταν συγκλονιστικό. Ο Μπερετίνι θα φτάσει 3 φορές σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Ελβετός δεν θα του επιτρέψει να πετύχει μπρέικ και μετά από μεγάλη μάχη με πολλές ισοπαλίες με άσο θα φτάσει στο 5-3.

Στο 9ο ο Φέντερερ θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ, ο Ιταλός θα "σβήσει" το πρώτο αλλά θα "φάει" μπρέικ και θα χάσει το σετ με 6-3.

See you Thursday pic.twitter.com/iKVC8eKX6A

Back on track! @rogerfederer gets a crucial win at the #NittoATPFinals , defeating Berrettini 7-6 6-3 pic.twitter.com/6Mhdfnygx8

WWWWWWWWWWWWWWWWW@rogerfederer goes maintains his 100% record in second-round round robin matches at the ATP Finals pic.twitter.com/eeypbmSNId

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019