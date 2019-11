Ο Σίνερ είναι ο θριαμβευτής του Μιλάνου!

Ο 18χρονος επιβλήθηκε του Ντε Μινόρ με 4-2, 4-1, 4-2 σε 64 μόλις λεπτά και αναδείχθηκε πρωταθλητής στο 3ο Next Gen ATP Finals, μπροστά από τους συμπατριώτες του.

Ο Σίνερ μια εξαιρετική πρώτη χρονιά στο τουρ, αλλά και πάλι η βαθμολογία του δεν ήταν αρκετά υψηλή για να μπει απευθείας στο τουρνουά.

Παρόλα αυτά αναδείχθηκε πρωταθλητής, κερδίζοντας εκτός από τον Ντε Μινόρ τους Τιαφόε και Mikael Ymer.

A moment @janniksin and Milan will never forget #NextGenATP pic.twitter.com/WXmnxHHvyC

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Νοεμβρίου 2019