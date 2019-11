Σαν σε προπόνηση ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-2, 6-1 τον πρωτάρη Ματέο Μπερετίνι στην πρεμιέρα του ATP Finals που "φιθλοξενεί" και φέτος το Λονδίνο.

Ο Σέρβος έκανε ... περίπατο στον αγώνα και πήρε τους πρώτους 200 πόντους του ενώ παράλληλα πραγματοποίησε και το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 6ου τίτλου του που είναι ο μεγάλος τους στόχος.

Ο Τζόκοβιτς είναι στον ίδιο όμιλο με τον Φέντερερ και τον Τιμ οι οποίοι θα παίξουν την Κυριακή στις 22:00 (Cosmote Sport 6).

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.03 και ο "Νόλε" είχε 5/7 μπρέικ πόιντ έναντι 1/1 του Ιταλού.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ οι δυο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους για να φτάσουν έως το 6ο γκέιμ εκεί όπου ο Τζόκοβιτς θα φτάσει σε μπρέικ (4-2).

Ο Ιταλός προσπάθησε να πάρει πίσω το μπρέικ αλλά έχασε το γκέιμ (5-2) και ο Σέρβος με νέο μπρέικ θα κερδίσει το σετ σε 30'.

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και στο 3-0. Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-0 αλλά ο Ιταλός θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 4-1.

Ο Τζόκοβιτς θα κερδίσει με νέο μπρέικ με 6-1 το σετ και τον αγώνα.

Authority established @DjokerNole picks up his 6th straight win, easing past Berrettini 6-2 6-1 in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/n853Mk3732

— Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2019