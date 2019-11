ATP Finals: Η επίσημη φωτογράφηση στο Λονδίνο! (pic&vids)

Την Κυριακή αρχίζει στο Λονδίνο το ATP Finals με την συμμετοχή και του Στέφανου Τσιτσιπά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία ένας Έλληνας θα παίξει στο σπουδαίο τουρνουά και θ' αρχίσει την Δευτέρα (16:00, Cosmote Sport 6) τους αγώνες του απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Οι 8 παίκτες που ταξίδεψαν στο Λονδίνο και είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Ματέο Μπερετίνι και ο Ντομινίκ Τιμ φωτογραφήθηκαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Αγγλίας και ξεκίνησαν και τις προπονήσεις τους.

Στον έναν όμιλο που αρχίζει την Κυριακή είναι οι Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Μπερετίνι και Τιμ και στον άλλο ο Ναδάλ, ο Τσιτσιπάς, ο Μεντβέντεφ και ο Ζβέρεφ.