ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς θυμήθηκε τον "Τιτανικό" (vid)

Ημέρα φωτογραφήσεων ήταν η Παρασκευή στο Λονδίνο για το ATP Finals.

Μέσα στους οχτώ παίκτες που είναι στην πρωτεύουσα της Αγγλίας είναι για πρώτη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είναι ευτυχισμένος που τα κατάφερε να είναι εκεί και από τη... χαρά του υποδήθηκε και τον Ντι Κάπριο στην πιο διάσημη σκηνή του "Τιτανικού".

. @StefTsitsipas enjoying his time on the @WoodsThames! #NittoATPFinals pic.twitter.com/bx0WqhfwE7

— ATP Tour (@atptour) 8 Νοεμβρίου 2019