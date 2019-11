Ο ΛεΜπρόν, το Big-4 και το Facebook (pic)

Μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το φινάλε της σεζόν στο τένις και την κατάκτηση του Νο1 από έναν παίκτη του Big-3.

Ως γνωστόν, στο Νο1 στο τέλος του 2019 θα είναι ο Ράφα Ναδάλ ή ο Νόβακ Τζόκοβιτς και όλα θα εξαρτηθούν από το ATP Finals που θα ξεκινήσει την Κυριακή στο Λονδίνο.

Η διαπίστωση είναι ότι από το 2014 έως σήμερα στο Νο1 του κόσμου στο τένις είναι μόνο 3+1 παίκτες.

Εκτός από τους Φέντερερ-Ναδάλ-Τζόκοβιτς στο Νο1 ήταν ένα διάστημα και το Άντι Μάρεϊ. Κανείς άλλος δεν έχει φτάσει στην κορυφή τα τελευταία 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα η ... κυριαρχία ξεκίνησε από τις 2/2/2004 όταν ο Ρότζερ Φέντερερ έγινε για πρώτη φορά Νο1 και παρέμεινε στην κορυφή για 237 σερί εβδομάδες.

Για την ιστορία ο Ελβετός έχει 310 εβδομάδες στο Νο1, ο Ισπανός 197, ο Σέρβος 275 και ο Σκοτσέζος έχει 41 εβδομάδες.

Την... ιστορία την προχώρησαν οι Αμερικανοί οι οποίοι δημοσίευσαν πως ήταν ο κόσμος όταν κάποιος από τους 4 δεν ήταν στο Νο1.

Τότε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ακόμη rookie στο NBA. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε Facebook (ξεκίνησε στις 4/2/2004) αλλά και gmail.

Here are some facts last time none of these guys were No. 1:

Lebron James was a rookie in the NBA

Hey Ya! by OutKast was the No. 1 song in the USA

Facebook and Gmail didn't exist

CSI was the No. 1 show in the USA

'KUWTK' hadn't aired yet

Legendary. pic.twitter.com/y4XAL3yGx5

— US Open Tennis (@usopen) November 6, 2019