Ο Τσιτσιπάς στο γκρουπ με Ναδάλ, Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ

Στις 10 Νοεμβρίου στην O2 Arena του Λονδίνου ξεκινάνε οι τελικοί του ATP με τον Έλληνα τενίστα, Στέφανο Τσιτσιπά να δίνει το «παρών».

Ο Τσιτσιπάς στη σημερινή κλήρωση έπεσε στο «γκρουπ του Αντρέ Αγκάσι» με τους Ράφα Ναδάλ, Ντανιήλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στο άλλο γκρουπ με την ονομασία «Μπγιόρν Μποργκ» βρίσκονται οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Ρότζερ Φέντερερ, Ντομινίκ Τιμ και Ματέο Μπερετίνι. Από κάθε γκρουπ προκρίνονται οι δύο πρώτοι στα ημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Ράφα Ναδάλ στο τουρνουά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα καθώς αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σήμερα θα ταξιδέψει στο Λονδίνο και θα δοκιμάσει ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή ώστε να βεβαιωθεί αν θα μπορέσει να πάρει μέρος.

Σε περίπτωση που ο Ναδάλ δεν τα καταφέρει, τότε τη θέση του στον όμιλο του Τσιτσιπά θα πάρει ο Μπαουτίστα.

HERE IT IS!

The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals pic.twitter.com/gQBg6bnOr6

— ATP Tour (@atptour) November 5, 2019