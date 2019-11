Masters 2019: Σε 5 παίκτες οι 9 τίτλοι της χρονιάς! (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε στο Παρίσι τον επίλογο των τουρνουά Masters του 2019.

Από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο οι κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο έπαιξαν στα 9 Masters που διεξήχθησαν σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Από 2 τίτλους κέρδισαν οι Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Μεντβέντεφ ενώ από έναν ο Τιμ, ο Φέντερερ και ο Φονίνι.

Στους τελικούς είχαμε και ελληνική παρουσία αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το 2018 και τον τελικό του στον Καναδά έφτασε στον τελικό και το 2019 στη Μαδρίτη όπου έχασε από τον Τζόκοβιτς.

Αναλυτικά οι τελικοί του 2019:

Indian Wells: Τιμ-Φέντερερ 3-6, 6-3, 7-5

Miami Open: Φέντερερ-Ίσνερ 6-1, 6-4

Monte Carlo Masters: Φονίνι-Λάγιοβιτς 6-3, 6-4

Madrid Open: Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς 6-3, 6-4

Rome Open: Ναδάλ-Τζόκοβιτς 6-0, 4-6, 6-1

Rogers Cup: Ναδάλ-Μεντβέντεφ 6-3, 6-0

Cincinnati Open: Μεντβέντεφ-Γκοφέν 7-6 (3), 6-4

Shanghai Masters: Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ 6-4, 6-1

Paris Masters: Τζόκοβιτς-Σαποβάλοφ 6-3, 6-4

