Από το 2009 όταν και έπαιξε στον 1ο του τελικό στο Masters στο Παρίσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αγωνιστεί σε 6 έχοντας πλέον 5 τίτλους.

Ο πρώτος τίτλος ήρθε το 2009 με τη νίκη του με 2-1 σετ επί του Γκαέλ Μονφίς.

Ακολούθησαν 3 συνεχόμενοι τίτλοι την περίοδο 2013-2015.

Το 2013 νικά με 2-0 στον τελικό τον Νταβίντ Φερέρ και το 2014 με 2-0 τον Μίλος Ράονιτς.

Το 2015 κερδίζει με 2-0 τον Άντι Μάρεϊ και το 2019 με 2-0 σετ τον Ντενίς Σαποβάλοφ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Σέρβου στους τελικούς στο Paris Masters:

2009-2019

10 years on, @DjokerNole is still winning in Paris pic.twitter.com/fGE9YwQfZk

— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019