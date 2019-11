Τον 77ο τίτλο του σε απλό κέρδισε στο Παρίσι και στο Masters ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας έφτασε έτσι στην 5η θέση του σχετικού πίνακα τον Τζον ΜάκΕνρο και έχει χρόνια μπροστά του να φτάσει και ψηλότερα...

Ο 32χρόνος Τζόκοβιτς έχει πλέον μπροστά του τον Ράφα Ναδάλ με 84 τίτλους, τον Ιβάν Λέντλ με 94, τον Ρότζερ Φέντερερ με 103 ενώ στην κορυφή είναι ο Τζίμι Κόνορς με 109.

Οι Κόνορς και Λέντλ έχουν αποσυρθεί ενώ συνεχίζει στα 33 του ο Ναδάλ και στα 38 ο Φέντερερ.

Την απονομή στον Τζόκοβιτς στο Μπερσί έκανε ο Μαράτ Σάφιν που έχει γράψει την δική του ιστορία στο Paris Masters.

2009

2013

2014

2015

2019 @DjokerNole knows how to get it done at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/7MWEC3jarf — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019

Djokovic

Safin The two most successful singles players in #RolexParisMasters history pic.twitter.com/jQRbv0Pa3R — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019