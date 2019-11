Τον τίτλο στο WTA Finals στην πρώτη της συμμετοχή στο τουρνουά το οποίο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Σενζέν της Κίνας κέρδισε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή επικράτησε στον τελικό με 6-4, 6-3 της Ελίνας Σβιτολίνα και κέρδισε το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε τουρνουά.

Η Μπάρτι που τελείωσε τη χρονιά μ' έναν τόσο σημαντικό τίτλο, έχοντας παράλληλα κερδίσει το Roland Garros, θα δει στον τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των 4.420.000 δολαρίων.

Εισέπραξε αυτό το τεράστιο ποσό για 5 αγώνες στην Κίνα στους οποίους είχε 4 νίκες και 1 ήττα. Κάθε παιχνίδι της Μπάρτι της απέφερε 884.000 δολάρια!

Η τενίστρια από την Αυστραλία που έχει κάνει καριέρα και στο κρίκετ για πρώτη φορά στην καριέρα της τελείωσε τη σεζόν στο Νο1!

Απέναντι στην Σβιτολίνα ήταν η 1η της νίκη μετά από το 5-0 της Ουκρανής στο Tour. Η Μπάρτι έκλεισε τη χρονιά με 4 τίτλους και έφτασε τους 7 στην καριέρα της.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ οι δυο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και φτάσαμε στο 9ο γκέιμ.

Εκεί η Μπάρτι "σβήνει" μπρέικ πόιντ της Σβιτολίνα, η οποία ήταν η νικήτρια του τουρνουά το 2018, θα προηγηθεί με 5-4 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-4.

Το 2ο σετ είχε 5 μπρέικ. Η Σβιτολίνα έκανε το 1-2 αλλά η Μπάρτι με 2 μπρέικ θα φτάσει στο 4-2!

Η Ουκρανή θ' αντιδράσει και με νέο μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 αλλά η Μπάρτι με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-3 και θα πάρει το παιχνίδι.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY

— WTA (@WTA) November 3, 2019