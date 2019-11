Τον 77ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στο Παρίσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Ντενίς Σαποβάλοφ σε 1.05' στον τελικό του Paris Masters και έτσι έφτασε τους 5 τίτλους στο Παρίσι και ισάριθμους μέσα στο 2019.

Ο Τζόκοβιτς που την Δευτέρα θα είναι στο Νο2 αλλά έχει ελπίδες να πάρει από τον Ναδάλ το... τελικό Νο1 στο Λονδίνο και στο ATP Finals φέτος έχει κερδίσει το Australian Open, το Wimbledon, το Madrid Open, το Tokyo Open και το Paris Masters.

Με τον τίτλο αυτό έφτασε τους 34 σε Masters και έχει πλέον μόλις έναν λιγότερο από τον Ράφα Ναδάλ.

Ακόμη ο "Νόλε" έφτασε στις 52 νίκες στη σεζόν και είναι 2ος πίσω από τον Μεντβέντεφ ενώ μαζί με τον Τιμ έχουν τους περισσότερους τίτλους μέσα στο 2019.

Για την ιστορία ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει τους τίτλους το 2009, το 2013, το 2014, το 2015 και το 2019.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και εν συνεχεία στο 4-2.

Ο Καναδός θα μειώσει σε 5-3 αλλά ο αντίπαλος του θα πάρει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Σαποβάλοφ ξεκίνησε πολύ δυνατά. Προηγήθηκε με 1-2 και 2-3. Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε σε 3-3 και έφτασε στο 5-3. Ο Σαποβάλοφ θα πάρει το 9ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος θα κερδίσει το παιχνίδι.

R1: Bye

R2: d. Moutet 7-6(2) 6-4

R3: d. Edmund 7-6(7) 6-1

QF: d. Tsitsipas 6-1 6-2

SF: d. Dimitrov 7-6(5) 6-4

F: d. Shapovalov 6-3 6-4@DjokerNole wins his fifth #RolexParisMasters title without dropping a set pic.twitter.com/2mYY4A6XB3 — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019