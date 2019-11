Στον 6ο τελικό του στο Paris Masters αλλά και στο 2019 προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος κέρδισε σε 1.38 με 7-6 (5), 6-4 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον 1ο ημιτελικό στο Μπερσί και θα διεκδικήσει την Κυριακή (16:00, Cosmote Sport 6) τον 5ο τίτλο του στο Παρίσι απέναντι στον νικητή του αγώνα Ναδάλ-Σαποβάλοφ.

Αυτός είναι παράλληλα και ο 6ος τελικός του "Νόλε" μέσα στο 2019 και έχει έως τώρα απολογισμό 5 νίκες και μια ήττα. Έχει κερδίσει μάλιστα 2 Grand Slam, ένα Masters αλλά και το 500αρι στο Τόκιο.

Για τον "Νόλε" το παιχνίδι με τον Βούλγαρο μόνο εύκολο δεν ήταν αλλά με την κλάση του πήρε τη νίκη η οποία είναι η 9η σε 10 παιχνίδια απέναντι στον Ντιμιτρόφ.

Αυτός θα είναι ο 110ος τελικός του Τζόκοβιτς ο οποίος θα διεκδικήσει τον 77ο τίτλο του που θα του επιτρέψει να ελπίζει στο Νο1 στο τέλος της χρονιάς.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ οι δυο "μονομάχοι" κράτησαν το σερβίς τους και φτάσαμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τζόκοβιτς κερδίζει με 7-5 και κατακτά το σετ.

Στο 2ο ο Σέρβος θα προηγηθεί 3-2 με μπρέικ και στη συνέχεια με 4-2. Ο Ντιμιτρόφ θα μειώσει σε 4-3 και 5-4 αλλά θα χάσει με 6-4.

The drive for is alive! Four-time Paris champion @DjokerNole battles past Grigor Dimitrov 7-6(5) 6-4 to book his spot in the final. #RolexParisMasters pic.twitter.com/VUfPY4wkYA — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2019

On a scale of to we are giving this slide by @GrigorDimitrov RolexParisMasters pic.twitter.com/A3B4YiX0Nj — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2019

Fired up @DjokerNole takes the opening set 7-6(5) over Grigor Dimitrov in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/ggiVsYdKf5 — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2019