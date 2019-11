WTA Finals: Η Πλίσκοβα απέκλεισε την Χάλεπ από τα ημιτελικά (vids)

'Ωρα ημιτελικών στο WTA Finals που "φιλοξενεί" η πόλη Σενζέν της Κίνας.

Στο "καυτό" παιχνίδι της Παρασκευής η Καρολίνα Πλίσκοβα κέρδισε με 6-0, 2-6, 6-4 την Σιμόνα Χάλεπ και ως 2η στον όμιλο προκρίθηκε στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Εκεί θα παίξει με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Άσλεϊ Μπάρτι. H Αυστραλή έχει 3-2 νίκες απέναντι στην Τσέχα.

Στον άλλο ημιτελικό θα κοντραριστεί η περσινή νικήτρια, Ελίνα Σβιτολίνα, με την Μπελίντα Μπέντσιτς. Η Σβιτολίνα έχει χάσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια με την Μπέντσιτς.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου:

12:30 Σβιτολίνα-Μπέντσιτς

14:00 Μπάρτι-Πλίσκοβα

@KaPliskova defeats Halep in a thrilling third set, 6-0, 2-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/tuWcth4yNs

— WTA (@WTA) 1 Νοεμβρίου 2019