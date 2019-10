Paris Masters: Ο Σαποβάλοφ απέκλεισε τον Ζβέρεφ (vid)

Τέλος το Paris Masters για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

O Καναδός Ντενίς Σαποβάλοφ κέρδισε με 6-2, 5-7, 6-2 τον Γερμανό στον 3ο γύρο και συνεχίζει εκείνος στα προημιτελικά.

O Σαποβάλοφ απέκλεισε το Νο12 Φάμπιο Φονίνι στον 2ο γύρο και συνέχισε βγάζοντας νοκ άουτ και το Νο6.

Στον προημιτελικό της Παρασκευής ο Καναδός θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Μονφίς με τον Άλμποτ.

Το καλό για τον Γερμανό είναι ότι πρόλαβε μετά από την ήττα του Μπερετίνι να προκριθεί από την Τετάρτη στο ATP Finals στο Λονδίνο.

A fourth career Masters 1000 QF for @denis_shapo!

The Canadian d. Zverev for the very first time 6-2 5-7 6-2.#RolexParisMasters. pic.twitter.com/UIjmkH68hz

— Tennis TV (@TennisTV) 31 Οκτωβρίου 2019