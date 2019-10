Paris Masters: Στα προημιτελικά με την 100η νίκη ο Τσιτσιπάς!

Ο Ελληνας τενίστας κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Αλεξ Ντε Μινόρ και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Έντμουντ για να μάθει τον αντίπαλο του στον προημιτελικό της Παρασκευής.

Ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στην αρχή του 1ου σετ και έφτασε στο 3-0 και στο 4-1. Ο Αυστραλός θα αντιδράσει για το 5-2 αλλά δεν θα μπορέσει να εισέλθει στο παιχνίδι και θα ηττηθεί με 6-3.

Στο 2ο σετ θα ξεκινήσει με μπρεικ στο 1ο γκέιμ για να φτάσει στο 2-1. Ο Ντε Μινόρ θα μειώσει σε 3-2 και 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4 με μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να προηγηθεί με 5-4 και θα κερδίσει με 6-4.

Αυτή είναι η 100η νίκη στην καριέρα του και η 50η για το 2019.

The Greek d. de Minaur 6-3 6-4 to clinch his first #RolexParisMasters QF. pic.twitter.com/grxZIHnlzw

50 wins in 2019 for @StefTsitsipas !

.@StefTsitsipas wins a rematch of the 2018 @nextgenfinals championship against De Minaur 6-3, 6-4.

How deep will he go at the #RolexParisMasters? pic.twitter.com/eaWMkCYTT6

— ATP Tour (@atptour) 31 Οκτωβρίου 2019