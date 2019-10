Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Paris Masters ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος, που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε με 7-6 (2), 6-4 τον Γάλλο Κορεντέ Μουτέ και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον νικητή του αγώνα του Σβάρτσμαν με τον Έντμουντ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Μουτέ προηγήθηκε με μπρέικ με 3-4 και στη συνέχεια με 3-5 αλλά έπαιζε με τον Τζόκοβιτς!

Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 5-5 με μπρέικ, θα φτάσει στο 6-5 και ο Γάλλος θ' αντιδράσει για να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί θα επικρατήσει με 7-2 και θα κερδίσει με 7-6 (2) το 1ο σετ.

Στο 2ο ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 2-1 με μπρέικ και στο 4-1 με νέο μπρέικ. Ο Γάλλος θ' αντιδράσει για να μειώσει και αυτός με μπρέικ σε 4-2 και σε 4-3.

Το 8ο γκέιμ πάει στον Σέρβο (5-3) και το 9ο στον Γάλλο (5-4) αλλά το σετ και το παιχνίδι θα τελειώσει με επικράτηση του "Νόλε".

