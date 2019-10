Paris Masters: Πρόκριση για Βαβρίνκα, αποκλεισμός για Φονίνι (vids)

Εκτός συνέχειας στο Paris Masters και εκτός ATP Finals έβγαλε τον Φάμπιο Φονίνι ο Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Καναδός τενίστας κέρδισε με 3-6, 6-3, 6-3 τον Ιταλό και προκρίθηκε στους "16" εκεί όπου θα παίξει με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στον 3ο γύρο θα παίξει και ο Σταν Βαβρίνκα ο οποίος επικράτησε με 7-6 (3), 7-6 (5) του Μάριν Τσίλιτς και έτσι την Πέμπτη θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Ναδάλ με τον Μαναρίνο.

Ο Γκαέλ Μονφίς κέρδισε με 6-4, 7-6 (4) τον συμπατριώτη του Μπενουίτ Περ και θα κοντραριστεί με τον Άλμποτ, ενώ ο "παλιός" Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε με 7-5, 6-3 τον Νταβίν Γκοφέν και στον 3ο γύρο θα παίξει με τον Ντομινίκ Τιμ.

From one trickster to another...

He will play Thiem in the #RolexParisMasters 3R. pic.twitter.com/Di4PeTmwME

The Bulgarian d. Goffin 7-5 6-3 for his 20th win of 2019.

An impressive win for @GrigorDimitrov

Sailing into the #RolexParisMasters 3R @denis_shapo comes from a set down to d. Fognini 3-6 6-3 6-3.

Next up for the Canadian Alexander Zverev pic.twitter.com/m5cNJLpK8t

