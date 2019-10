Ο Ναδάλ απαντά με επιτυχία σε κουίζ για το Παρίσι! (vid)

Έχοντας ταξιδέψει δεκάδες φορές στο Παρίσι και έχοντας κερδίσει 12 Roland Garros ο Ράφα Ναδάλ θα ήταν αδύνατον να μην ξέρει τα... πάντα για την πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Αυτές τις ημέρες είναι πάλι εκεί για το Paris Masters και οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα κουίζ για εκείνον για να ... τσεκάρουν τις γνώσεις του γύρω από την πόλη και τους ανθρώπους της.

Ήξερε τρεις παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, τα αεροδρόμια της πόλης, τα κρουασάν και άλλα...

Who could @RafaelNadal win the @rolandgarros doubles title with?

The 19-time Grand Slam champion answers your questions in the #PlayersBox#RolexParisMasters pic.twitter.com/GQ4N6ZxFqr

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2019