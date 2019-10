Paris Masters: Ο Μεντβέντεφ αποχαιρέτησε το Παρίσι! (vid)

Την μεγάλη έκπληξη της 2ης ημέρας του Paris Masters σημείωσε ο Τζέρεμι Σαρντί.

Ο 32χρόνος Γάλλος τενίστας που είναι στο Νο65 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε στον 2ο γύρο το Νο4 της κατάταξης Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον έστειλε νωρίς στο... σπίτι του.

Ο Ρώσος που έχει κερδίσει 2 Masters μέσα στο 2019, ηττήθηκε με 6-4, 2-6, 4-6 από τον Γάλλο ο οποίος έκανε σπουδαίο παιχνίδι και άντεξε στην πίεση...

Στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα μάλιστα είδε τον Μεντβέντεφ να του "σβήνει" ματς πόιντ αλλά τα κατάφερε με την 2η και προκρίθηκε για να παίξει πλέον στους "16" με τον νικητή του αγώνα του Ίσνερ με την Γκάριν.

Στο 1ο σετ ο Μεντβέντεφ θα διατηρήσει το προβάδισμα από την αρχή έως και το τέλος και θα κλείνει το σετ με μπρέικ στο 10ο γκέιμ.

Στο 2ο τα πράγματα είναι διαφορετικά για τον Ρώσο. Ο Γάλλος από το 2-1 θα φτάσει στο 2-3 με μπρέικ, στο 2-5 με νέο μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ.

Στο 3ο το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξυραφιού. Ο Μεντβέντεβ θα προηγηθεί με 3-2 αλλά ο αντίπαλος του με μπρέικ θα γυρίσει το παιχνίδι για να κάνει το 3-4!

Ο Γάλλος θα πάρει και το 8ο γκέιμ (3-5) αλλά ο Ρώσος θα μειώσει σε 4-5. Στο 10ο ο Μεντβέντεφ θα «σβήσει» ματς πόιντ του Γάλλου αλλά και εκείνος θα του "σβήσει" μπρέικ πόιντ.

Είχε όμως και 2ο ματς πόιντ και έφτασε στη νίκη.

Breakthrough in Paris! @jimchardy advances to R3 of the #RolexParisMasters for the very first time

He defeats the in-form Medvedev 4-6 6-2 6-4. pic.twitter.com/PLxVQhfgEn

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2019