Εκτός συνέχειας από τον 2ο γύρο στο Paris Masters έμεινε ο περσινός νικητής Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο Ρώσος ηττήθηκε στον πρώτο του αγώνα με 7-6 (5), 3-6, 7-5 από τον Λέναρντ Στρουφ και δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

O Γερμανός θα περιμένει τον αγώνα του Μπερετίνι με την Τσονγκά για να μάθει τον αντίπαλο του στον 3ο γύρο.

The defending champion is out

@Struffitennis defeats Khachanov 7-6(5), 3-6, 7-5 to gain his fifth Top 10 win of 2019 & moves into the 2R!

@TennisTV | @RolexPMasters pic.twitter.com/rT6sCm07xz

— ATP Tour (@atptour) October 29, 2019