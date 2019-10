WTA Finals: Πρεμιέρα με νίκες για Οσάκα και Μπάρτι (vids)

Έστω και δύσκολα τα φαβορί κέρδισαν στην πρεμιέρα του WTA Finals που ξεκίνησε την Κυριακή στο Σενζέν της Κίνας.

Το Νο1 της κατάταξης και νικήτρια του Roland Garros 2019, η Άσλεϊ Μπάρτι, επικράτησε με 5-7, 6-1, 6-2 της Μπελίντα Μπένσιτς και έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδο της στα ημιτελικά.

Καλή αρχή έκανε και το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και νικήτρια του Australian Open 2019 και US Open 2018, Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα κέρδισε με 7-6 (1), 4-6, 6-4 την Πέτρα Κβίτοβα και έδειξε ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο.

Την Δευτέρα το τουρνουά θα συνεχιστεί με τους αγώνες της Καρολίνα Πλίσκοβα με την νικήτρια του 2018 Ελίνα Σβιτολίνα και της Σιμόνα Χάλεπ με την Μπιάνκα Αντρεέσκου.

