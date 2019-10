WTA Elite: Η Σαμπαλένκα νικήτρια στο Ζουχάι (vids)

Κερδίζοντας με 6-4, 6-2 την Κικί Μπέρτενς στον τελικό του WTA Elite Trophy η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας της.

Η τενίστρια από την Λευκορωσία που είναι γεννημένη το 1998 έφτασε στους 5 τίτλους καριέρας και την Δευτέρα θα είναι στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το WTA Elite Troply ξεκίνησε ως διοργάνωση το 2015 με πρώτη νικήτρια την Βένους Ούλιαμς και η Σαμπαλένκα πήρε τα σκήπτρα από την Άσλεϊ Μπάρτι.

Στο τουρνουά της Κίνας συμμετείχε και η Μαρία Σάκκαρη η οποία στον όμιλο ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από την Σαμπαλένκα.

@SabalenkaA off to a powerful start! @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/9L4XrRNbhM

Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7

— WTA (@WTA) October 27, 2019