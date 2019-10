Φέντερερ: Το 1993 ball boy και το 2019 με 10 τίτλους στη Βασιλεία (vids)

Είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει ο Ρότζερ Φέντερερ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Βασιλεία.

Στο τουρνουά της πόλης του εν έτει 2019 έφτασε τους 10 τίτλους και τους 103 στην καριέρα του.

Έχει παίξει σε 15 τελικούς και έχει κερδίσει τους 10 από αυτούς. Ο πρώτος τίτλος ήρθε το 2006 και ακολούθησαν εκείνοι του 2007 και του 2008.

Ο Τζόκοβιτς τον κερδίζει το 2009 αλλά εκείνος επιστρέφει στην κορυφή το 2010 και το 2011.

Από το 2014 κερδίζει όλους τους τίτλους έως το 2019 με εξαίρεση το 2016 όπου δεν συμμετείχε στο τουρνουά.

Ο Ελβετός είχε ξεκινήσει στο τουρνουά ως ball boy το 1993 και σήμερα έφτασε να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του.

Passing the torch, from one legend to next...

Former ball boy @rogerfederer rewards generation next at #SwissIndoorsBasel. pic.twitter.com/ZFW0d8QKKK

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2019