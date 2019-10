Vienna Open: Στον τελικό Τιμ και Σβάρτσμαν (vids)

Ο Ντομινίκ Τιμ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα «μονοναχήσουν» την Κυριακή στον τελικό του όπεν της Βιέννης.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 3-6, 7-5, 6-3 με ανατροπή τον Ματέο Μπερετίνι στον ημιτελικό.

Από την άλλη ο Αργεντινός επικράτησε με 6-3, 6-2 του Γκαέλ Μονφίς και έκλεισε θέση στον τελικό.

Οι δυο τους έχουν παίξει 6 φορές με τον Τιμ να έχει 4 νίκες.

Diego on the go! @dieschwartzman sails past Gael Monfils and into the @ErsteBankOpen final, 6-3 6-2. pic.twitter.com/BuBsIAMYoy

— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2019