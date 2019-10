Μετά από συγκλονιστική μάχη που κράτησε 2 ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με ανατροπή τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς στους "8" του τουρνουά της Βασιλείας και έκλεισε ραντεβού με τον Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό του Σαββάτου (17:30, Cosmote Sport 6).

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 3-6, 6-4, 6-4 τον Σέρβο και θα παίξει με τον "Βασιλιά" για μια θέση στον τελικό.

Ο Φέντερερ είναι το μεγάλο φαβορί αφού παίζει στο "σπίτι" του και θέλει σαν... τρελός να φτάσει στον τελικό και να διεκδικήσει το 10ο του τρόπαιο στη Βασιλεία και τον 103ο τίτλο της καριέρας του.

Ο νικητής είχε 38 winners με 15 άσους και 22 αβίαστα λάθη.

Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν στις 15:30 ο Ρέιλι Οπέλκα με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Δυο μπρέικ και επικράτηση

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με ωραίο τρόπο και προηγήθηκε με 2-1. Ο Σέρβος όμως με αντεπίθεση διαρκείας έφτασε στο 2-3 με μπρέικ και στη συνέχεια στο 2-4 ανεβάζοντας συνεχώς την απόδοση του.

Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-4 αλλά ο αντίπαλος του με μπρέικ, αφού είχε πάρει και το 8ο γκέιμ, θα κερδίσει το σετ.

Αποφασιστική... απάντηση

Στο 2ο σετ και στο 3ο γκείμ ο Έλληνας έχει δυο ευκαιρίες για μπρέικ και θα εκμεταλλευτεί την δεύτερη για να προηγηθεί με 2-1.

Είναι το πρώτο μπρέικ του Τσιτσιπά στον αγώνα μετά από τα δυο στο 1ο σετ του αντιπάλου του. Με άσο θα φτάσει στο 3-1 αλλά με ευκολία ο Κραϊνοβιτς θα μειώσει σε 3-2.

Με καλό σερβίς και χωρίς να χάσει πόντο ο Στέφανος θα κερδίσει το 6ο γκέιμ (4-2). Ο Σέρβος δεν παρατάει τα... όπλα του και μειώνει σε 4-3.

Σε κρίσιμο σημείο του σετ, ο Τσιτσιπάς κατακτά το 9ο γκέιμ και μάλιστα χωρίς απώλεια, και θα είναι αυτός που θα προηγηθεί με 5-3.

Με όπλο το σερβίς του ο Κραϊνοβιτς θα μείνει... ζωντανός (5-4)αλλά ο Τσιτσιπάς θα "απαντήσει" με το ίδιο νόμισμα και θα κερδίσει το σετ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Μέτρησε η κλάση του Τσιτσιπά

To ξεκίνημα για τον Τσιτσιπά είναι ιδανικό στο 3ο σετ αφού θα φτάσει σε μπρέικ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος παίζει σπουδαία για να πάρει πίσω το μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Κραϊνοβιτς θ' ανατρέψει την κατάσταση για να φτάσει στο 1-2 αλλά το σερβίς θα στείλει τον Τσιτσιπά στο 2-2.

Νεο προβάδισμα για τον Σέρβο με 2-3 και ο Τσιτσιπάς με άσο ισοφαρίζει σε 3-3.

Με μπρέικ ο Στέφανος θα προηγηθεί με 4-3 και εν συνεχεία με 5-3. Μετά από τα 3 σερί γκέιμ του Τσιτσιπά ο Σέρβος μειώνει σε 5-4 αλλά ο Έλληνας θα κερδίσει με 6-4!

SEMI-FINAL BOUND @StefTsitsipas survives Krajinovic's test to book his spot in the #SwissIndoorsBasel SF

@TennisTV pic.twitter.com/A6xP8JFx5X

— ATP Tour (@atptour) October 25, 2019